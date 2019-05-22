Olay, Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde yer alan Tirap bölgesinde meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, silahlı kişilerce düzenlenen saldırı sonucu yasama meclisi üyesi Tirong Aboh ve oğlunun da aralarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Polisin yaptığı açıklamada, son seçimlerde yeniden aday olan, Ulusal Halk Partisinin (NPP) Tirap bölgesi meclis üyesi Tirong Aboh'un, silahlı bir gruptan ölüm tehditleri aldığına yer verildi.

Ayrıca haberde, Aboh'un içinde bulunduğu konvoyun Assam eyaletinden geri döndüğü sırada saldırının olduğu, saldırıya uğrayan 3 araçtan birini Aboh'un oğlunun sürmekte olduğu belirtildi.

Hint basını, saldırının ayrılıkçı Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi militanları tarafından düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü.