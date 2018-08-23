Hintli rahip Bharat Tiwari'nin kemikleri bükülüyor!

Rahip Bharat Tiwari, vücudunun küçülmesini ve kemiklerinin bükülmesini sağlayan gizemli bir durumdan muzdarip olduğunu iddia etti. Tiwari, "Ben Tanrı'ya inanıyorum ve her şeyin ondan geldiğini biliyorum. O yüzden bu durum beni üzgün ya da depresif yapmamalı. Hastalığım yok, üzgün de değilim" dedi