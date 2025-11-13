Hipertansiyon hastalarına "kafein" uyarısı!

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Derya Arğun, kahvenin içindeki kafeinin beyinde bazı noktalarda etki gösterdiğine değinerek “Kafein, beyinde salgılanan adenozin adlı maddeyi engelleyerek damarların geçici olarak daralmasına neden olur. Bu da kan basıncını kısa süreli olarak 5–10 mm Hg kadar yükseltebilir. Bu etki genellikle kahveye alışkın olmayan kişilerde daha belirgindir. Kafeinli içecekten yaklaşık 30 dakika sonra tansiyon yükselir, 2–3 saat içinde normale döner. Düzenli tüketen kişilerde bu etki bir miktar azalabilir ama tamamen ortadan kalkmaz” diye konuştu.