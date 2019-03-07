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Haberler > GÜNDEM Hırsızlar iyice abarttı! Vinç bile kullandılar...

İki ilde yaşanan hırsızlık olayları bu kadarına da 'pes' dedirtti. Öyle ki hırsızlar iyice abartıp vinç bile kullandılar. İşte o hırsızlık olaylarından biri İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Park halindeki TIR dorsesini vinçle çalan hırsızlar polisin takibi sonucu yakalandı. Zonguldak'ta ise, TCDD'ye ait tren rayları çalındı

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