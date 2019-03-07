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İki ilde yaşanan hırsızlık olayları bu kadarına da 'pes' dedirtti. İlk olay İstanbul Başakşehir'den. İyice abartan hırsızlar vinç bile kullandılar. Park halindeki TIR dorsesini çaldılar.
DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 Şubat'ta Güvercintepe Mahallesi'nde vinç kullanılarak TIR dorsesinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalınan dorsenin Sultangazi Habipler Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm firmasına götürüldüğünü tespit etti.
DORSEYİ PARÇALAYIP SATMIŞLAR
İş yerine baskın düzenleyen ekipler, dorsenin parçalanarak satıldığını tespit etti. Hırsızlık malını satın almaktan gözaltına alınan iş yeri sahibi İsmail Y.'nin ifadeleri doğrultusunda polis Furkan S.'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı. Şüphelilerden İsmail Y. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Furkan Y. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi.
DEMİR YOLU RAYLARINI ÇALDILAR
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ise, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait raylar çalındı. AA'nın haberine göre, TCDD lojmanlarının önünde bulunan rayların çalındığını fark edilmesinin ardından yetkililer durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlık olayına Çağlar K.'nin karıştığını belirledi. Gözaltına alınan Çağlar K., ifadesinde rayları Kenan K.'ye sattığını söyledi. Kenan K. hakkında çalıntı malları satın aldığı için işlem yapılırken, Çağlar K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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