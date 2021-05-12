Evde gizli kamera vardı! Hırsızlar nerelere baktı? 0:00 / 0:00

DHA

Osmaniye'deki Esenevler Mahallesi'nde oturan ismi açıklanmayan öğretmen bir çift, eve geldiklerinde odaların dağınık ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.

HIRSIZLAR 2 DAKİKADA TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Ev sahibinin odalara gizlediği güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, yaklaşık 2 dakikada değeri 10 bin TL olan ziynet eşyalarını çalıp, evden kaçan şüphelilerin E.K. ve B.U. olduğu tespit etti.

ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Yapılan takip sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZİYNET EŞYALARI BULUNAMADI

Çiftin ziynet eşyaları ise henüz bulunamadı. Diğer şüpheli B.U.'nun ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.