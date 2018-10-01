İki tarafın yakınları da kavgaya karıştı

Küçükçekmece'de hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ün cenazesi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. Cenaze arabasının evin önüne gelmesiyle anne Asuman Koç ve anneanne Hatice Akkaya fenalık geçirdi. Acılı anne ve anneanneye sağlık ekipleri müdahale etti.

17 yaşındaki gencin öz babası Sezer Öz ise cenaze arabasına binerek tabut başında uzun süre ağladı. Bu sırada çocuğun üvey babası Yılmaz Koç ve öz babası Sezer Öz arasında bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafın yakınlarının da karıştığı kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. Kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Ahmet Yusuf Öz'ün cenazesi, helallik alınmasının ardından tören için camiye götürüldü.

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