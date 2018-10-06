Havadan denetimle yakalandılar

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Hız sınırını aşan sürücü helikopterden kaçamadı

Ankara-Konya yolunda plakasız motosikletle saatte 200 kilometrenin üzerinde hız yapan sürücü, polis helikopterinin radarına takıldı. Polis helikopterindeki emniyet müdürünün talimatıyla Kulu Kavşağı yakınlarında durdurulan sürücüye cezai işlem uygulandı

06.10.2018 - 10:16 | Güncelleme: AA

Ankara-Konya yolunda plakasız motosikletle saatte 200 kilometrenin üzerinde hız yapan sürücü, polis helikopterindeki emniyet müdürünün talimatının ardından Kulu Kavşağı'ndaki ekipler tarafından durduruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda başlatılan havadan trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

AA ekibinin de yer aldığı havadan denetimlerin ilk gününde Ankara-Konya karayolunda yüksek hızda seyreden bir motosiklet sürücüsü tespit edildi. Helikopterdeki yüksek çözünürlüklü kamera ile saniye saniye takip edilen sürücünün zaman zaman 200 kilometre süratin üzerine çıktığı görüldü.

Plakasız motosiklet sürücüsü, polis helikopteri tarafından defalarca siren ile uyarıldı. Hızını düşürmeyen sürücü, havadan denetim yapan Bölge Trafikten sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Akar tarafından yerdeki ekiplere verilen talimatın ardından Kulu Kavşağı yakınlarındaki trafik ekibi tarafından durduruldu.

Plakasını motosikletin bagajına saklayan sürücüye hız sınırı aşmak ve plakasız araç kullanmaktan trafik cezası kesildi.

HAVADAN DENETİMLER DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için valiliklerce "Trafik Kazalarını Önleme Planı" oluşturuldu.

Bu plan kapsamında kentlerde trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimlerine başlandı.

Denetimlerde, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere, ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Hava destekli denetimlerin haftanın değişik günleri ve saatlerinde sürdürüleceği bildirildi.

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