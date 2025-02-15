Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah destekçileri UNIFIL'e saldırdı | Dış Haberler

        Hizbullah destekçileri, Beyrut'ta UNIFIL aracına ve personeline saldırdı

        Hizbullah destekçileri, Tahran'dan Beyrut'a yapılan uçuşlara izin verilmediği gerekçesiyle protestolara başlamıştı. Protestolarda gerilim zaman zaman artıyor. Hizbullah destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 00:21 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah destekçileri UNIFIL'e saldırdı
        ABONE OL

        Hizbullah destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunduğu belirtildi.

        Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah destekçileri Refik Hariri Uluslararası Havalimanı civarında UNIFIL'e ait bir araca ve mensuplarına saldırdı.

        Havalimanı civarındaki bir UNIFIL aracına yönelik saldırı düzenlenerek ateşe verildiği belirtilirken, UNIFIL personelinin de darp edildiği aktarıldı.

        Hizbullah göstericilerinin yol kapatma ve ateş yakma eylemleri sonrasında, havalimanı yolunun iki yönlü olarak trafiğe açıldığı kaydedildi.

        Lübnan Ordusundan uyarı

        Lübnan ordusu, başkent Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nı yakınlarında Hizbullah destekçilerinin UNIFIL aracına ve mensuplarına saldırısı sonrası uyarıda bulundu.

        REKLAM

        Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "ordu mensupları ve UNIFIL araçlarına saldırılar yapıldığı" bildirilerek, "isyanlar ve protestolar yoluyla havalimanı yolunun kapatılmaya çalışıldığı" kaydedildi.

        Ülkenin "hassas bir dönemden geçtiği" belirtilen açıklamada, vatandaşlardan "korkutucu sonuçlara yol açarak gerilim oluşturacak" olaylardan sakınmaları uyarısında bulunuldu.

        Lübnan ordusunun güvenlik sağlama görevlerini sürdürerek, vatandaşların huzurunu bozanlara izin verilmeyeceği ve güvenlik ortamını ihlal edenlerin tutuklanacağı açıklandı.

        Hizbullah destekçilerinin havalimanı protestosu

        Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

        Hizbullah destekçileri ise Tahran'dan Beyrut'a bir uçağın gelişine izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu kesmişti.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, 12 Şubat'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığını iddia etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor