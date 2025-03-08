Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah Suriye olaylarına müdahil olduğu iddialarını reddetti | Dış Haberler

        Hizbullah Suriye olaylarına müdahil olduğu iddialarını reddetti

        Suriye'nin Lazkiye kentinde 10 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle başlayan olaylara müdahil olduğu iddia edilen Hizbullah'tan açıklama geldi. Lübnan Hizbullah'ı, olaylara dâhil oldukları iddialarını reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 23:34 Güncelleme: 08.03.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah Suriye olaylarına müdahil olduğu iddialarını reddetti
        ABONE OL

        Lübnan Hizbullah'ı, Suriye'de yaşanan olaylara müdahale ettiği ve bu olaylarda bir tarafa destek verdiği iddialarını "kesin bir dille" reddetti.

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı taraflar, Hizbullah'ın adını Suriye'de yaşanan olaylara dahil etmeye hevesleniyor ve orada yaşanan çatışmanın bir parçası olmakla suçluyor." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, bu yöndeki suçlamaların dış güçlere hizmet ettiği ve bu tür açıklamalara dikkatle yaklaşılması gerektiği belirtilerek, "Hizbullah, bu asılsız iddiaları açıkça ve kategorik olarak reddediyor." ifadesine yer verildi.

        Suriye'de sosyal medyada çok sayıda aktivist tarafından, Esed rejiminin eski müttefiki Hizbullah'ın ülkede yaşanan saldırılara destek verdiği iddiası ortaya atılmıştı.

        REKLAM

        Lazkiye ve çevresindeki olaylar

        Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.

        Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.

        Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

        Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi, güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini tabancayla kovaladı
        Eşini tabancayla kovaladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!