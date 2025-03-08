Hizbullah Suriye olaylarına müdahil olduğu iddialarını reddetti

Lübnan Hizbullah'ı, Suriye'de yaşanan olaylara müdahale ettiği ve bu olaylarda bir tarafa destek verdiği iddialarını "kesin bir dille" reddetti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı taraflar, Hizbullah'ın adını Suriye'de yaşanan olaylara dahil etmeye hevesleniyor ve orada yaşanan çatışmanın bir parçası olmakla suçluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu yöndeki suçlamaların dış güçlere hizmet ettiği ve bu tür açıklamalara dikkatle yaklaşılması gerektiği belirtilerek, "Hizbullah, bu asılsız iddiaları açıkça ve kategorik olarak reddediyor." ifadesine yer verildi.

Suriye'de sosyal medyada çok sayıda aktivist tarafından, Esed rejiminin eski müttefiki Hizbullah'ın ülkede yaşanan saldırılara destek verdiği iddiası ortaya atılmıştı.

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Lazkiye ve çevresindeki olaylar

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.

Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.

Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi, güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.