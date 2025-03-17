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        Hizbullah, Suriyeli 3 askeri infaz etti

        Suriye Savunma Bakanlığı, Hizbullah mensuplarının Suriyeli 3 askeri kaçırarak infaz ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 00:40 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:40
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        Hizbullah, Suriyeli 3 askeri infaz etti
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        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtildi.

        Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri aktarıldı.

        Bu arada Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığı ifade edildi.

        Açıklamada, daha önce de Suriye'de yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığına vurgu yapıldı.

        Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin doğusundaki Suriye sınırında yer alan el-Kasr beldesine roketlerin düştüğü belirtildi.

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        Söz konusu roketlerin Suriye'nin Humus bölgesinden fırlatıldığı iddia edilen haberde, can kaybına dair bilgi verilmedi.

        NNA, gün içinde Kasr beldesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve daha sonra bahsi geçen cesetlerin Lübnan ordusu tarafından Suriye makamlarına teslim edildiğini aktarmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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