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        Haberler Dünya Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı, İran'dan İsrail "kırmızı çizgiyi" aştı açıklaması! | Dış Haberler

        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı, İran'dan İsrail "kırmızı çizgiyi" aştı açıklaması!

        İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından Hamas lideri Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Şükür'ü öldürülmesiyle bölgede tansiyon yükseldi. Hizbullah, gece boyu İsrail'e onlarca roket attı, İran, "İsrail kırmızı çizgiyi aştı, yanıt vereceğiz" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:24
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        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
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        İsrail'in Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastı ve Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından bölgede gerginlik arttı.

        İran, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını yanıt verileceğini açıkladı, Lübnan Hizbullah'ı ise gece boyu İsrail'in kuzeyine onlarca roket attı.

        İSRAİL'E ONLARCA ROKET ATILDI

        Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.

        Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı.

        İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.

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        İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketin büyük çoğunluğu önlendi.

        Saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.

        Hizbullah, saldırının İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

        İRAN: İSRAİL BÜYÜK KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI

        İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi.

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        İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

        Haniye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.

        İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.

        Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

        İSRAİL-LÜBNAN ÇATIŞMALARI

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

        İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.

        Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hizbullah
        #israil
        #iran
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