        Hizbullah ve Hamas'tan Hamaney için taziye mesajı | Dış Haberler

        Hizbullah ve Hamas'tan Hamaney için taziye mesajı

        Hizbullah ve Hamas, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı

        Giriş: 01.03.2026 - 19:38
        Hizbullah ve Hamas'tan Hamaney için taziye mesajı

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreteri Naim Kasım, Hamaney’in ölümünü "büyük bir kayıp" olarak nitelendirerek, derin üzüntü duyduğunu belirtti.

        Hamaney’in hedef alınmasını “suikast” ve “büyük bir suç” olarak nitelendiren Hizbullah lideri, İran halkına ve "İslam dünyasına" baş sağlığı diledi.

        Hizbullah lideri Kasım, örgütünün "saldırılara karşı koyma görevini" yerine getireceğini de ifade etti.

        Hamas da İran lideri Hamaney’in ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

        Hamas'tan yapılan yazılı açılamada Hamaney’in İsrail ve ABD saldırıları sonucu hayatını kaybettiği hatırlatılarak. İran yönetimi ve halkına baş sağlığı dilendi.

        İran’la dayanışma vurgusu yapılan Hamas açıklamasında, Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği savunuldu.

        NE OLMUŞTU?

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

