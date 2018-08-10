Hjorring - Vejle-Kolding karşılaşma önü

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Hjorring, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Vejle-Kolding takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Hjorring 6 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Vejle-Kolding 5 puanda ve 8. sırada. Hjorring son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Vejle-Kolding, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 211 kodlu maçı oynayanlar; Hjorring galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Vejle-Kolding galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Hjorring son hafta oynanan Fredericia maçında 1-3 kazandı.

Vejle-Kolding ise Thisted karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Hjorring, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Vejle-Kolding ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vejle-Kolding, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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