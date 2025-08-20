Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem HMGS/2 ve İYÖS BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ 2025 || Son güne girildi! ÖSYM kılavuzu ile 2025 HMGS/2 ve İYÖS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        HMGS/2 ve İYÖS başvuruları için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2025 HMGS/2 ve İYÖS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        HMGS/2 ve İYÖS başvuru sürecinde sona gelindi. 2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuruları 20 Ağustos Çarşamba bugün sona erecek. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, HMGS/2 ve İYÖS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereye yatırılır ve sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 HMGS/2 ve İYÖS başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 08:24 Güncelleme: 20.08.2025 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        HMGS/2 ve İYÖS sınavları için geri sayım başladı. 2025 ÖSYM sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak. 13 Ağustos’ta başlayan HMGS/2 ve İYÖS başvuruları ise bugün sona erecek. Bu sebeple henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar ‘’HMGS/2 ve İYÖS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 HMGS/2 ve İYÖS başvuru ekranı ve ücreti…

        2

        2025 HMGS/2 ve İYÖS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuru tarihleri ÖSYM 2025 sınav takvimi ile belli oldu.

        Takvime göre, 2025 HMGS/2 ve İYÖS başvuruları 20 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

        Geç başvurular ise 27 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

        3

        2025 HMGS/2 ve İYÖS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2025 HMGS/2 VE İYÖS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        HMGS/2 ve İYÖS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        2025 HMGS/2 ve İYÖS için sınav ücreti, 1.400 TL’dir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak aynı gün yatıracak.

        Sınav ücreti, 13-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr).

        Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacak.

        HMGS/2 ve İYÖS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        HMGS/2 ve İYÖS NE ZAMAN?

        2025 HMGS/2 ve İYÖS, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

        Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        6

        SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

        010 ADANA

        062 ANKARA/ÇANKAYA

        070 ANTALYA

        160 BURSA

        210 DİYARBAKIR

        250 ERZURUM

        260 ESKİŞEHİR

        270 GAZİANTEP

        341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)

        343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

        352 İZMİR-1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

        380 KAYSERİ

        420 KONYA

        440 MALATYA

        550 SAMSUN

        580 SİVAS

        610 TRABZON

        650 VAN

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...