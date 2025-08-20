HMGS/2 ve İYÖS sınavları için geri sayım başladı. 2025 ÖSYM sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak. 13 Ağustos’ta başlayan HMGS/2 ve İYÖS başvuruları ise bugün sona erecek. Bu sebeple henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar ‘’HMGS/2 ve İYÖS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 HMGS/2 ve İYÖS başvuru ekranı ve ücreti…