HMGS/2 ve İYÖS sınavları için geri sayım başladı. 2025 ÖSYM sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak. 13 Ağustos’ta başlayan HMGS/2 ve İYÖS başvuruları ise bugün sona erecek. Bu sebeple henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar ‘’HMGS/2 ve İYÖS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 HMGS/2 ve İYÖS başvuru ekranı ve ücreti…
2025 HMGS/2 ve İYÖS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuru tarihleri ÖSYM 2025 sınav takvimi ile belli oldu.
Takvime göre, 2025 HMGS/2 ve İYÖS başvuruları 20 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 27 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.
2025 HMGS/2 ve İYÖS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
HMGS/2 ve İYÖS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2025 HMGS/2 ve İYÖS için sınav ücreti, 1.400 TL’dir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak aynı gün yatıracak.
Sınav ücreti, 13-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr).
Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacak.
HMGS/2 ve İYÖS NE ZAMAN?
2025 HMGS/2 ve İYÖS, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR-1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN