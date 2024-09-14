Hoffenheim: 1 - Bayer Leverkusen: 4 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti. Martin Terrier, Victor Boniface (2) ve Florian Wirtz'in (p) golleriyle farklı kazanan Bayer Leverkusen, puanını 6'ya yükseltti. Hoffenheim ise 3 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Hoffenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Bayer Leverkusen oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Martin Terrier, 30 ve 75. dakikalarda Victor Boniface, 72. dakikada ise penaltıdan Florian Wirtz kaydetti.
Hoffenheim'in tek golü 37. dakikada Mergim Berisha'dan geldi.
Son şampiyon Leverkusen, 3. haftanın ardından puanını 6'ya çıkardı. Hoffenheim ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Wolfsburg ile karşılaşacak. Hoffenheim ise Union Berlin ile oynayacak.