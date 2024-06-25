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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hollanda: 2 - Avusturya: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Hollanda: 2 - Avusturya: 3 | MAÇ SONUCU

        EURO 2024 D Grubu son maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yenerek grubunu lider tamamladı. Hollanda ise 4 puanla grubu üçüncü sırada kaldı. A Milli Takımımız, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması durumunda son 16 turunda Avusturya ile eşleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 20:56 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:13
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        EURO 2024 D Grubu son maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

        Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Avusturya'nın gollerini 6. dakikada Hollanda forması giyen Donyell Malen kendi ağlarına, 59. dakikada Stevan de Vrij kendi ağlarına ve 80. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.

        Hollanda'nın gollerini ise 47. dakikada Cody Gakpo ve 75. dakikada Memphis Depay kaydetti.

        Bu sonucun ardından Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalması sonrarı grubunu lider tamamlayan Avusturya, son 16 turunda A Milli Takımımız'ın da yer aldığı F Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek.

        4 puanda kalan Hollanda ise grubunu üçüncü sırada tamamladı ancak en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantiledi ve gruptan çıktı.

        A Milli Takımımız, Çekya karşısında alacağı beraberlik veya galibiyet halinde grubunu ikinci sırada tamamlayacak ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşmiş olacak.

        İŞTE D GRUBU'NDA SON PUAN DURUMU

        1- Avusturya (6)

        2- Fransa (5)

        3- Hollanda (4)

        4- Polonya (1)

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