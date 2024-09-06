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        Hollanda'daki üniversitelerde Filistin eylemleri yeniden başladı

        Hollanda'daki öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sürdürmesini protesto amacıyla Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 21:41 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:42
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        Hollanda'da yeni eğitim yılının başlamasıyla Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland (UvA) kampüsünde toplanan yüzlerce öğrenci ve akademisyen, üniversite yönetiminin İsrailli kurumlarla ilişkisini kesmemesini eleştirdi.

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        UvA yönetimi, öğrencilerin kampüste toplanmasının ardından ana girişini tedbir amaçlı kapatırken, çok sayıda polis kampüsün çevresine konuşlandı.

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        Davul çalarak Filistin'e destek sloganları atan öğrenciler, polisin kampüsten uzaklaşmasını istedi.

        Filistin bayrakları sallayan göstericiler, "UvA: Yalanları durdurun, tüm bağları kesin", "Filistin'e şimdi özgürlük", "Boykot İsrail" ve "Filistin için akademisyenler" yazılı pankartlar taşırken, "Nehirden denize Özgür Filistin", "1948'den bu yana İsrail ırkçı bir devlet", "Siyonizm düşmeli" sloganları attı.

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        Göstericiler daha sonra şehir merkezine yürüyerek Spui Caddesi'ndeki UvA'ya ait Maagdenhuis binası önünde toplandı. Burada da bir süre sloganlarına ve protestoya devam eden öğrenciler gösteriyi sonlandırdı.

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        Amsterdam Özgür Üniversitesinde (VU) geçen hafta küçük bir grup da akademik yıl açılışında gösteri düzenlemişti.

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        UvA ve VU, hafta başında gerçekleşen yeni akademik yıl açılış etkinliklerinde, Filistin'e destek protestolarını engellemek için ekstra güvenlik önlemleri aldı.

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        Her iki üniversitede de giriş kontrolleri QR kodları ile yapılırken, etkinlik öncesindeki katılımcılardan palto ve çantaları dışarıda bırakmaları veya güvenliğe teslim etmeleri istendi.

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        Rotterdam Erasmus Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin danışma komitesinde verilen tavsiye gereği, İsrailli kurumlarla yeni işbirliklerinin askıya alınacağı belirtildi.

        Açıklamada, İsrailli kurumlarla Rotterdam Erasmus Üniversitesi arasında devam eden mevcut işbirliklerinin de gözden geçirileceği ifade edilirken, Filistinli kurumlarla da yeni işbirliklerinin geçici olarak askıya alınmasının değerlendirildiği kaydedildi.

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        HOLLANDA'DA EYLEMLER

        Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grupların, 6 Mayıs 2024'te UvA'nın Roeterseiland kampüsünde, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurma eylemlerine polisin sert müdahalesinin ardından gösteriler çok sayıda üniversiteye sıçramıştı.

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        Başta UvA, Utrecht, Leiden, Radboud ve Maastricht Üniversitesi olmak üzere mayıs ayı boyunca çok sayıda üniversite ve kampüste Filistin'e destek ve kamp kurma eylemleri yapılmıştı.

        Hollanda'daki çok sayıda akademisyen, bazı kampüslerde polisin, öğrencilere sert şekilde müdahale etmesini eleştirmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #hollanda
        #Filistin
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