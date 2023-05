Hollandalı Clair nasıl Süreyya oldu?

Maine, Rijksuniversiteit Groningen Üniversitesi’nde Dinler Tarihi bölümünde okuduktan sonra stajı için Ürdün’e gitti. Fas, Ürdün, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadı. Kendini aramak için kelimenin gerçek anlamıyla çöllere düşen Claire Main, isminin Süreyya olarak değiştiği ve İslamiyet'i seçtiği Türkiye’ye uzanan hikayesini Habertürk’ten Didem Arvas’a anlattı.

FAS’A FOTOĞRAFLA BAŞLAYAN YOLCULUK

Bildiğim kadarıyla pek çok radikal karar ve dönüm noktasıyla eşine az rastlanır bir hikâyeniz var. Hayatınız nasıldı ve sonra ne değişti?

Hollanda’da dindar olmayan bir evde büyüdüm. Hollanda’daki diğer insanlar gibi Christmas’ı ve diğer başka dini günleri kutlardık ama ebeveynlerim dindar değildi. Annem bir kitaba bağlı olmaksızın bir gücün varlığına inanırdı. 4-5 yaşlarında annemden bulduğum bir kitapla başladığını zannediyorum her şey. Şu an bile canlı bir şekilde hatırlıyorum, Fas hakkındaydı. Kitaptaki çöl resimlerini görür görmez kilitlenip kalmıştım, elbette bu tür yerleri daha önce hiç görmemiştim ama o an çok güçlü bir çekim duydum. Allah'ın insanları seçtiğini düşünüyorum. Sadece insanları değil, yolları da. Başka başka insanlar çok çeşitli yollardan İslam'a geliyorlar. Bundan sonra ilkokulda Fas ile ilgili bir projede yer aldım. Aslında her ay farklı bir kültürü ve ülkeyi tanıtması için bir takım oluşturuyorduk. Yerde oturup bir masanın etrafında toplanarak Fas yemekleri yedik ve bu kültürü deneyimledik. Bu benim için çok özeldi. Sanırım etkilendiğim ikinci olayda lise döneminde yaşandı. O sıra iyi bir eğitim verdiğini düşündüğüm için Hristiyan lisesine gidiyordum.

“HİNDUİZM BUDİZM YOGA”

Din derslerinde bütün dinlerle ilgili öğrenim görürdük. Orada İslâm hakkında da çok şey öğrendim ama henüz beni etkilememişti. 15 yaşlarımdayken yavaş yavaş Hinduizm ve Budizm gibi farklı dinleri araştırmaya başladım ve yoga yapmaya başladım. Aslında Hinduizm ve Budizmin beni ihtiyaç duyduğum huzura ve sakinliğe kavuşturarak Allah fikrine hazırladığını düşünüyorum. Ve 18 yaşında üniversitede Dinler Tarihi okumaya başladım. Bu beni antropolojiye ve ayrıca İslâm’a doğru sevk etti. Sevimli bir profesörümüz vardı, o da yine Fas’ta yaptığı saha çalışmalarıyla beni etkilemişti. Bu noktaların beni şu an bulunduğum yere getirdiğini düşünüyorum.

Doğu kültürüne hayranlık ve Hollanda'dan ayrılışınız hayatınızda nasıl bir yerde duruyor?

Aslında sadece seyahat etmek, dünyayı görmek istemiştim. Ürdün’e staja gittim. 3 kez 3 ay orada kalıp döndüm. Kıbrıs’ta gönüllü olarak çalıştım bir süre. Yani memleketimden ayrılmaktan ziyade gidip gelmeli bir düzenim oldu bu süreçte. En son ve en uzun kaldığım, beni de en çok etkileyen yer Dubai oldu. Benim bunun için yaptığım pek bir şey olmadı. Sadece oldu.

Yaptığınız yolculukların, sizin iç dünyanızda nasıl bir etkisi oldu?

Seyahat ederken tek olanla, yüce olanla daha güçlü bir irtibat hâlinde hissediyordum. Yol gösterilmiş hissediyordum. Doğru zamanda doğru insanlarla buluştuğumu ve aynı zamanda kötü insanlardan gelecek tehlikelerden korunduğumu hissediyordum. Bu kılavuzu git gide daha güçlü bir şekilde hissetmeye başladım içimde.