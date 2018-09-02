Holstein Kiel - Magdeburg maçı ne zaman?

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Holstein Kiel, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Magdeburg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Holstein Kiel 5 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Magdeburg 2 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Holstein Kiel, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Magdeburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 791 kodlu maçı oynayanlar; Holstein Kiel galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Magdeburg galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Holstein Kiel son hafta oynanan Hallescher FC maçında 3-0 kazandı.

Magdeburg, Sportfreunde Lotte karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Holstein Kiel, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Holstein Kiel, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Magdeburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Magdeburg, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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