Honor ve Microsoft’tan stratejik ortaklık

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Honor'dan yapılan açıklamada, Microsoft ile stratejik iş ortaklığının genişletileceği duyuruldu. Honor’un Shenzhen’deki yeni merkezinde gerçekleşen imza töreninde, Honor ve Microsoft’un ileri teknoloji yapay zeka ve yeni teknolojik cihazlar geliştirmek, geleceğe dönük stratejiler oluşturmak ve Honor'un dünya çapındaki "1+8+N" stratejisini desteklemek için çalışacaklarını açıklandı. Honor bu kapsamda Microsoft Windows 11 yüklü dünyanın ilk dizüstü bilgisayarlarından biri olan Honor MagicBook V 14'ün lansmanına dair detaylar da paylaştı.

- “HONOR ve Microsoft güç birliğine devam edecek”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, tüketici odaklı bir yaklaşım benimsemeye ve kullanıcılar için sınıfının en iyisi ürünler geliştirmeye kararlı olduklarını kaydetti. Zhao, "Açık olmaya, iş birliğine ve yeniliğe olan güçlü inancımızla, teknolojik yeteneklerimiz, pazar anlayışlarımız ve Ar-Ge yeniliklerimizle birlikte birinci sınıf bir ürün deneyimi yaratmak için sektördeki küresel tedarik zinciri ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışacağız. Honor ve Microsoft, stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye ve çeşitli kullanıcı senaryoları için farklı yazılım ve donanım teknolojilerini üreten çözümler sunmaya devam edecek. Honor ve Microsoft'un herkese yeni bir akıllı dünya yaratmak için ileri teknoloji cihazlar ve bütün olasılıkların yer aldığı senaryo ekolojisiyle bağ kurabileceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

- "Asya’da doğan yenilikleri dünyaya açmayı umuyoruz"

Açıklamada görüşleri yer alan Microsoft GCR Kurumsal Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Hou Yang ise yeni normalde hayatın her alanında dijital dönüşümün hızlandığını belirterek, "Hibrit çalışma ve ortam zekasının yükselişiyle müşteriler hem iş hem de ev için mobil bilgi işlem cihazlarından, sistemlerinden ve uygulamalarından daha fazla kolaylık, güvenlik ve daha iyi etkileşim bekliyorlar. Microsoft olarak, Honor ile stratejik iş birliğimizi sürekli olarak derinleştirip genişleterek, yazılım ve donanım zekasının entegre gelişimini hızlandırmayı, son kullanıcılara daha iyi deneyimler sunmayı ve Microsoft Azure'dan yararlanarak Asya'da doğan yenilikleri dünyaya açmayı umuyoruz." açıklamasında bulundu.

- Dünyada Windows 11 kurulu gelecek ilk bilgisayar: MagicBook V 14

Honor, 26 Eylül’de düzenlenecek Honor Smart Life Product Launch etkinliğinde, dünyada yeni Windows 11 işletim sistemiyle çıkacak ilk ürün olan MagicBook V 14 modelini tanıtacak. Honor, daha iyi bir Windows 11 deneyimi oluşturmak için hedeflenen özelleştirmelere ve yükseltmelere ek olarak, yazılım ve donanım entegrasyonunda daha gelişmiş özelliklerle, yeni işletim sisteminin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Honor'un köklü teknoloji ve iş ortaklarından biri olan Microsoft, şirketin tamamen bağımsız hale gelmesinden sonra Honor ile iş birliği yapan ilk tedarikçi grubu arasında yer aldı. Honor, Aralık 2020'den bu yana resmi küresel işletim sistemi olarak Windows 10'u kullanıyor. Honor MagicBook Pro, Windows 10 ile donatıldı ve resmi lansmanından bu yana Tech Radar, Wired ve Expert Review dahil olmak üzere sekiz uluslararası medya başlığı tarafından "IFA 2020'nin En İyisi" olarak kabul edildi. MagicBook Pro ayrıca Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Malezya dahil 20'den fazla pazarda en çok satan ürün oldu.

Honor ve Microsoft, iş yeri iş birliği gibi daha fazla kullanıcı senaryosu ve deneyimi için ekosistem deneyimini geliştirmek üzere Windows ve Android'in entegre edilebileceği gelecekteki fırsatları keşfetmeye devam edecek.