Horsens - Vejle-Kolding maçı rakamları

Horsens ve Vejle-Kolding, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Horsens 9 puanla 8. sırada, Vejle-Kolding 6 puanla 12. sırada bulunuyor. Horsens son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vejle-Kolding son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 218. İddaa'da Horsens kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Vejle-Kolding kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Horsens son haftadaki Naestved müsabasında 5-1 yenildi.

Vejle-Kolding ise Silkeborg maçında 5-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Horsens, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Vejle-Kolding, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Vejle-Kolding, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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