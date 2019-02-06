Meteoroloji, Ege ve Akdeniz bölgeleri için hortum uyarısı yaparken, AFAD da hortum tehlikesi karşısında alınabilecek önlemleri hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

5 İLÇEDE RESMİ TATİL

Antalya'da fırtına ve hortum beklenen 5 ilçeden Kaş'ta ağaçlar devrildi, seraların plastik örtüleri yırtıldı. Demre'de de bazı seralarda ufak çapta hasar meydana geldi. Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde ise fırtına ve yağmur yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde saatteki hızı 100 kilometreyi geçecek fırtına ve hortum riski uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'nin uyarısı üzerine Antalya Valiliği, bu 5 ilçede bugün tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

HORTUM NEDİR?



Hortum; AFAD Afet Terimleri Sözlüğü’ne göre, doğada havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında dönerek hareket edebilen, yüksek hızlara ulaşabilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir rüzgâr çeşididir. Küçük ve güçlü alçak basınç alanlarında, büyük bir hızla kendi etrafında dönen hava hareketiyle oluşur. Hortum, ciddi can kayıpları ve yaralanmalara sebep olabilir. Ayrıca binalar, altyapılar, enerji ve iletişim hatları üzerinde ciddi hasarlar bırakabilir.

HORTUMA KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

AFAD'dan yapılan açıklamada hortum öncesi ve sonrası ile kapalı mekan ve açık alanda bulunanların alabileceği önlemler hatırlatıldı. AFAD'ın bilgilendirmesi şöyle:

Hortum öncesinde;



Öncelikle tüm afetleri kapsayacak şekilde afet ve acil durum aile planı ile afet ve acil durum çantası hazırlayın.



TV’de, radyoda veya sosyal medyada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla gelebilecek hava durum raporlarını takip edin.



Yardıma ihtiyaç duyuyorsanız hemen 112’yi arayın.



Havanın olağandışı bir şekilde değiştiğini fark ettiğinizde yetkili kurumlardan gelebilecek uyarıları takip edin. Gerekiyorsa sığınacak bir yer planlayın.



Hortum sırasında;



Hortum sırasında hemen sığınacak bir yer arayın. Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun.



Bina içindeyseniz:



Elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını kapatın!



Sığınağınız varsa hemen sığınağa gidin. Sığınağa ulaşmak için asansörleri kullanmayın!



Sığınağınız yoksa penceresiz odalara (banyo, koridor gibi) sığının



Kapı ve pencereleri kapalı tutun!



Sağlam bir nesnenin yanında veya altında çök-kapan-tutun yaparak, hortum bitinceye kadar bekleyin (Vücudunuzu battaniye ya da benzeri kalın örtülerle koruyabilirsiniz.)



Dışardaysanız:



Açık alandaysanız, kararınıza etki edebilecek pek çok etken olabilir.



Öncelikle sığınacak güvenli bir yer arayın.



Uçuşabilecek parçalara karşı öncelikle başınızı koruyun.



Köprü, üstgeçitler ile enerji nakil hatlarından uzak durun!



Düz ve alçak alanları sığınmak için tercih edin!



Bir aracın içinde sığınmanız gerekirse, emniyet kemerini takarak başınızı bir örtüyle koruyun.



Hortum sonrası:



Mahsur kalırsanız, duvara ya da musluk borularına vurup arama kurtarma ekiplerine yerinizi bildirebilirsiniz.



Resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin.



Telefon veya sosyal medya aracılığıyla ailenizi ve arkadaşlarınızı kontrol edin.



Hasarlı yapılardan ve enerji hatlarından uzak durun.



Hortum sonrası enkaz parçalarını kaldırırken dikkat edin. Koruyucu kıyafetler giyin. Gerekiyorsa yardım çağırın.



Sigorta işlemleriniz için evinizdeki, aracınızdaki hasarları fotoğraflayın.



Evinizde elektrik yoksa olası bir yangına neden olmamak için mum yerine pilli fenerler kullanın.