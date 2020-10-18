Höşmerim nasıl yapılır? Yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Balıkesir'in meşhur peynir tatlısı Höşmerim'in yapılışı haberimizde...

HÖŞMERİM MALZEMELERİ

1 su bardağı irmik

50 g tereyağı (1/4 paket margarin)

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Yarım su bardağı rendelenmiş dil peyniri veya tuzsuz yağlı peynir

Süslemek için kabuksuz badem

HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?

Yağ eritilir. İrmiği ekleyip altın sarısı bir renk alana dek kavurulur. Ayrı bir tencerede şeker, süt ve su kaynatılır. Bu şerbet altın sarısı renk alan irmiklerin üzerine dökülür. Dil peyniri rendelenerek tatlının içine ilave edilir. Peynirler eriyene dek pişirilir. Servis tabağına, kaşıkla düzgün şekiller vererek alınır. Üzeri kabuksuz bademler ile süslenir.