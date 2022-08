HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK?



Game of Thrones'un yan dizisi olan House of the Dragon ilk bölümüyle bu hafta ekranlara geliyor. 21 Ağustos gecesi 22 Ağustos sabahı House of the Dragon ilk bölümüyle ekranlara gelecek.



Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.