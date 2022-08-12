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Haberler Gündem Güvenlik Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu
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Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu

Tarihi eser kaçakçılarına bir darbe de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geldi. Erken Hristiyanlık dönemine ait olan iki dinin kutsal kitabı Tevrat ve İncil ele geçirildi

Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu
Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu
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İHA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Babaeski ilçesi Karamesutlu TEM Gişeleri'nde yapılan şok yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.


Yapılan aramada bagaj içi döşeme altına gizlenmiş şekilde, 1 adet el yazması İncil, 2 adet el yazması Tevrat, 2 adet muhafaza kabı ele geçirildi. Hıristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kutsal kitapları pazarlamaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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