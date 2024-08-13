HSBC, faiz indirimi ve döviz kuru için tahminlerini açıkladı.

Bankanın öngörüsüne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilk faiz indirimini 2025 ilk çeyrek de yapacak.

2024 sonunda faizin yüzde 50 olacağını tahminini paylaşan HSBC, 2025'in ilk çeyreğinde faizin yüzde 45, ikinci çeyreğinde ise yüzde 40 olmasını bekliyor.

İngiliz bankanın beklentisine göre, 2024 yılı sonunda doları 36 TL ve Euro ise 37.8 TL olacak.

HSBC raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:

"TL ve ZAR olumlu yurt içi hikayeler sunmaya devam etmektedir. İlkinde, Türk Merkez Bankası şahin duruşundan sapmadı ve iletişimi ve eylemleri yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmiyor. Şimdilik TCMB'nin odak noktası, enflasyondaki düşüşün ve dolarsızlaşmanın devamlılığını sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmaktır. Bu nedenle, reel bir Döviz değerlenmesinin USD-TRY'de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen, orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz."