Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) 1. Dairesi, Avukat Ömer Kavili’yi tutuklamaya sevk eden Silivri Cumhuriyet Savcısı ve tutuklama kararı veren Silivri Sulh Ceza Hakimi hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi. Daire, iki isim hakkındaki iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

İnceleme sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda iki isim durumu HSK 2. Dairesi’nce ele alınacak. Daire, bu isimlere uyarma, aylıktan kesme, kınama ve yer değiştirme gibi disiplin cezası verebilecek.

7 SAAT TUTUKLU KALDI

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir duruşmasında mahkeme başkanıyla tartışmasının ardından tutuklanan Avukat Ömer Kavili, yapılan itiraz sonucu 7 saat sonra serbest bırakılmıştı.

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