HSK'dan sosyal medya uyarısı: Yargıya güveni zedeleyen paylaşımlardan kaçınılmalı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, hakim ve savcıların sosyal medya ve dijital platformlardaki paylaşımlarına ilişkin ilke ve sınırları hatırlatan bilgilendirme yazısını ilgili tüm birimlere gönderdi.

Yazıda, hakim ve savcıların ifade özgürlüğünün güvence altında olduğu ancak mesleğin niteliği gereği belirli sınırlamalara tabi bulunduğu belirtildi.

“YARGISAL SEMBOLLERİN PAYLAŞIMI YANLIŞ ALGI YARATABİLİR”

Yazıda, yargı mensuplarının fiili tarafsızlık ve bağımsızlığın yanı sıra her durumda tarafsızlık ve bağımsızlık görünümünü de koruma yükümlülüğü bulunduğu ifade edildi. Yargısal otoriteyi temsil eden sembollerin paylaşılmasının kamuoyunda yanlış algılara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

“GİZLİ BİLGİ VE BELGELER DİJİTAL MECRALARDA PAYLAŞILMAMALI”

Ayrıca, yargısal süreçlere, gizli bilgi ve belgelere ya da kişisel verilere ilişkin hususların dijital mecralarda ifşa edilmemesi gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda, devam eden veya ileride görülmesi muhtemel soruşturma, dava ve toplumsal nitelik taşıyan olaylara ilişkin paylaşımların tarafsızlığı zedelediği kaydedildi. Sosyal medya üzerinden kurulan arkadaşlık, takip ve etkileşim ilişkilerinin de hakim ve savcıların kararlarının bu ilişkilerden etkilendiği izlenimi doğurmamasına özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.