Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı eski kocasının sokakta satırla saldırmasının ardından 33 gün sonra yaşamını yitiren Ayşe Tuba Arslan'ın Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 kez başvurduğunu açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Bu başvurular üzerine derhal titizlikle soruşturmalara başlanılmış, toplanan delillere göre Yalçın Özalpay hakkında 10 ayrı iddianame düzenlenerek mahkemeden cezalandırılması talebiyle hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından kamu davası açılmıştır.Açılan davanın bir kısmı halen devam etmektedir. 2 dosya birleştirme kararı ile 1 dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

— Mehmet Yilmaz (@mehmetyilmaz073) November 30, 2019

"ARSLAN HAKKINDA KORUMA UYGULANMIŞTIR"

"Geriye kalan 10 başvuru için ise delil yetersizliği ve bazı dosyalarda Ayşe Tuba Arslan'ın kendi talebi üzerine doktor raporunun alınmaması nedeniyle iddiasını dillendirilmemesi gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir" denilen açıklamada "Ayrıca her olayda 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında evden uzaklaştırılma ve Ayşe Tuba Arslan'a yaklaşmaması hususunda koruma kararları verilmiş ve Ayşe Tuba Arslan hakkında koruma uygulanmıştır" denildi.

"BU TARİHTEN SONRA TALEPTE BULUNULMADI"

Savcılık açıklamasında, tedbir kararının çeşitli tarihlerde 1 ay, 2 ay ve 6 ay olmak üzere uzatıldığı belirtilerek son uzatma kararı olan 8 Ocak 2019 tarihinde 6 ay daha uzatıldığı belirtildi. Açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı: "Son üzücü olayın meydana geldiği tarihte uzatılan koruma kararının süresinin dolduğu, bu tarihten itibaren de herhangi bir talep yapılmadığı ve herhangi bir ihlal olmadığı için yeni bir karar verilmediği anlaşılmıştır"

HSK'DAN OLAYLA İLGİLİ İNCELEME İZNİ KARARI

Diğer yandan Hakim ve Savcılar Kurulu söz konusu olayın incelenmesi için gerekli iznin verildiğini, inceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gerekli soruşturmanın yapılacağını bildirdi.