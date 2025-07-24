HT Spor frekans bilgileri: HT Spor kaçıncı kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik mücadele HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadele öncesinde, HT Spor frekans bilgileri ve ayarları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "HT Spor kaçıncı kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?" İşte HT Spor canlı izle ekranı ile frekans bilgileri...
Yayın hayatına 10 Eylül 2024 yılında başlayan HT Spor, futbol ağırlıklı yayın akışının yanı sıra birçok farklı spor dalını sporseverlerle buluşturuyor. Spor camiasına yepyeni bir soluk getiren HT Spor, 24 Temmuz Perşembe günü Avrupa Ligi 2. ön eleme turu Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını canlı olarak yayınlıyor. Bu kapsamda, HT Spor frekans bilgileri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, "HT Spor kaçıncı kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?" İşte HT Spor frekans bilgileri...
BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HT SPOR’DA!
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.