Yayın hayatına 10 Eylül 2024 yılında başlayan HT Spor, futbol ağırlıklı yayın akışının yanı sıra birçok farklı spor dalını sporseverlerle buluşturuyor. Spor camiasına yepyeni bir soluk getiren HT Spor, 24 Temmuz Perşembe günü Avrupa Ligi 2. ön eleme turu Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını canlı olarak yayınlıyor. Bu kapsamda, HT Spor frekans bilgileri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, "HT Spor kaçıncı kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?" İşte HT Spor frekans bilgileri...