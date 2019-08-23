Jabbar, ilk solo albümü 'Yineleme'de yer alan ve klibiyle de büyük beğeni toplayan şarkısı 'Cesaretsizce Olmuyor'un akustik versiyonunu dinleyicilerle buluşturdu.

Söz ve bestesi kendisine ait olan ve geçen mayıs ayında HT Stüdyo' için canlı olarak kaydettiği ‘Cesaretsizce Olmuyor’un akustik versiyonunda bu kayıttan yola çıktığını söyleyen Jabbar, "Şarkının bu versiyonunun da çok beğenileceğine inanıyorum..." dedi.

Deeperise ile ortak çalışmaları “Raf”, “Geçmiş Değişmez” ve “Uzun Uzun” ile milyonlara ulaşan Jabbar, Universal Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ve müzik marketlerde yerini alan “Yineleme” albümü ile de müzikseverleri eşsiz bir yolculuğa davet ediyor.