Huawei, işletim sistemlerinden yapay zekaya büyük atılımlar yaptığını açıkladı

Son dönemde yapay zeka gelişimi ile dikkat çeken çip üreticisi NVIDIA'nın büyüme hızı tüm markaları bu alandaki yatırımlarını açıklamaya yöneltmeye devam ediyor. Önde gelen Çinli teknoloji devi Huawei de yapay zeka (AI) alanındaki çalışmalarını duyurdu.

Huawei Technologies, işletim sistemlerinden yapay zekaya kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini açıklarken şirketin Harmony işletim sistemi ve Ascend yapay zeka altyapısının sektörün öncüleri arasında yer aldığı da vurgulandı.

NVIDIA'NIN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu yaptığı açıklamada, 900 milyondan fazla cihazda kullanılabilir olan Harmony işletim sisteminin ve Huawei’nin Ascend yapay zeka altyapısının Nvidia’nın ardından ikinci sırada olduğunu ifade etti.