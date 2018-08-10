Huddersfield Town - Chelsea maç önü

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Huddersfield Town, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Chelsea takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Huddersfield Town son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chelsea son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 108 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Huddersfield Town kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.50, Chelsea sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.
Huddersfield Town son haftadaki Arsenal müsabasında 0-1 yenildi.
Chelsea ise Newcastle United karşılaşmasında 3-0 yenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER