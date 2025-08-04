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        Haberler Bilgi Magazin Hugo filminin konusu nedir? Hugo filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Hugo filminin konusu nedir? Hugo filminin oyuncuları kimler?

        Hugo filmi, 4 Ağustos Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hugo, 11 dalda Akademi Ödülü adaylığına layık görüldü (En İyi Film dahil), beş ödül kazandı. Senaryosunu John Logan, Brian Selznick'in kaleme aldığı film usta yönetmen Martin Scorsese tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Peki, "Hugo filminin konusu nedir? Hugo filminin oyuncuları kimler?" İşte Hugo filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 18:33 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:36
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        1

        Hugo filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz ve Jude Law'ın paylaştığı film 2011 yılında vizyona girdi. Brian Selznick'in grafik romanı The Invention of Hugo Cabret'ten uyarlanan film, 1930'lu yıllarda Paris'in Gare Montparnasse tren istasyonunda yaşayan yalnız bir çocuğu konu almaktadır. Peki, "Hugo filminin konusu nedir? Hugo filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        HUGO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        1930'lar da Paris'in işlek tren istasyonunda tek başına yaşayan 12 yaşındaki Hugo'yu, içine bir robot, bir arkadaş ve ölen babasının ona bıraktığı gizemli bir anahtarın, karıştığı, bir maceraya atılır...

        3

        HUGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Ben Kingsley

        Chloe Grace Moretz

        Ray Winstone

        Helen McCrory

        Christopher Lee

        Asa Butterfield

        Michael Stuhlbarg

        Richard Griffiths

        Francesca Scorsese

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