İngiltere Championship ekibi Hull City'de Shota Arveladze sonrası yeni hoca bekleyişi devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre ilk olarak Sergen Yalçın'ın ismim öne çıksa da son olarak gündeme bir dönem Beşiktaş'ın hocalığını da yapan Carlos Carvalhal geldi.