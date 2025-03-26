Hülya Avşar: Bizzat benim objektifimden

Hülya Avşar, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaşarak, sevenlerini nostaljik bir yolculuk yaşattı.

Avşar, kendi objektifinden hazırladığı bu paylaşımda, annesi Emral Avşar, babası Celal Avşar ve kendisine dadılık yapan babaannesi ve günlük hayatından eski fotoğraflarını paylaştı.

REKLAM "BABAANNEM DADIMDI" Geçmişe dair anılarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, "8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise 'Keçe Kurdan' şarkısıydı" sözleriyle o günleri anlattı.

Çocukluk yıllarına dair samimi ifadeler kullanan Avşar, ailesiyle olan bağlarını ve babaannesinin kendisine öğrettiği ilk şarkıyı takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına, "Bir başkasının gözünden değil, bizzat benim objektifimden… Yönetmen, Senaryo, Işık, Mekan & Kamera: Hülya Avşar" notunu ekleyen sanatçı, anılarını kendi bakış açısından aktardığını vurguladı.