Hülya Koçyiğit ile 'Film Gibi Hayatlar'

Hülya Koçyiğit'in TRT2'de sunacağı, hem Yeşilçam'dan hem de günümüz Türk sinemasından oyuncular, yönetmenler, yapımcılarla sinema söyleşileri yapacağı 'Film Gibi Hayatlar' adlı program başlıyor. Her Pazar saat 11:30'da izleyicileriyle buluşacak olan programın ilk konuğu sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Türker İnanoğlu oldu.

'Bay Sinema' lakabıyla Türk Sineması'na yön veren isimlerin başında gelen Türker İnanoğlu'yla dünden bugüne sinemamızı konuşan Hülya Koçyiğit, İnanoğlu'nun hayatına dair bilinmeyenleri ekrana taşıyacak.