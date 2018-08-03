Huracan - Atletico Tucuman karşılaşma önü

Arjantin Kupa Son 16 Turu maçında Huracan ile Atletico Tucuman, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Ev sahibi Huracan, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Atletico Tucuman son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 216. İddaa'da Huracan kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Atletico Tucuman kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
Huracan son haftadaki Boca Juniors müsabasında 3-3 berabere kaldı.
Atletico Tucuman ise Lanus karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER