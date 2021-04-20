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Hurda araç, üstü açık otomobile döndü

Elazığ'da 1992 model hurda bir otomobili 5 bin TL'ye alan Halis Yıldız, işlerinden arta kalan zaman içerisinde 10 bin TL masraf ederek üstü açık lüks bir araca çevirdi

5 bin liraya satın aldı... Üstü açık araba yaptı - Haberler
5 bin liraya satın aldı... Üstü açık araba yaptı
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İHA

Elazığ'da araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, bir sene önce 1992 model Tofaş-Şahin marka hurda aracı 5 bin liraya satın adı.

İHA'nın haberine göre Yıldız, bir sene içerisinde boş zamanlarında aracın orijinal parçalarını bozmadan yürür vaziyete getirdi.

Ardından otomobilin üstünü kesen, koltuklarını döşeyip boyayan Yıldız, 10 bin lira masraf ettiği aracı görenlerin şaşkınlıkla baktığı lüks bir otomobile çevirdi.

Zevk için böyle bir çalışma yaptığını aktaran Yıldız, hiçbir şekilde satış yapmayı düşünmediğini, aracı kapının önüne koyacağını, isteyenin gelin arabası bile yapabileceğini aktardı.

Aracın 92 model olduğunu anımsatan Halis Yıldız, “Yaklaşık bir yıl önce hurdadan aldım. Bir yılda boş zamanlarımızda uğraşa uğraşa bu duruma getirdik. Elbette eksikliklerimiz, daha yapacağımız çok şey var. Ama güzel bir iş ortaya koyduğumuza inanıyorum. Önce üst tarafı kestik. Arabayı komple soyduk. Motorunu, şanzımanını aldık, çürüklerini yaptık kaynattık. Ondan sonra topladık. Bayağı bir emek verdik. Bunu 5 bin liraya almıştım. 10 bin lira da harcama yaptım Hurdalardan böyle bir şeyler alıp yapmayı seviyorum. Bu şehre bir değer katmak istiyoruz. Gaziantep’in Mennan ustası nasıl varsa Elazığ’ın da bir ustası olsun” dedi.

İSTEYEN FOTOĞRAF ÇEKTİRSİN, İSTEYEN GELİN ARABASI YAPSIN

Bu işi para için yapmadığını hatta otomobiline 700 bin TL bile verseler satmayacağını aktaran Yıldız, “Bende öncelik iştir. Hep gözümüz başkalarında kaldı. Biraz da biz yapalım dedik. Tam toparlayınca kapının önüne atacağım. Vatandaşlar fotoğraf çektirsin, gelin arabası olsun, sürsünler. Yakında çiçek Abbas var, o da çıkacak. Başka araçlarımız var. Bu memlekete bir şeyler yapmak istiyoruz. Sanayi, üniversite, bilgi ve emeği birleştirsek çok şeyler olur” diye konuştu.

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