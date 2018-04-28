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Türk oto tamircisi 1975 model aracı öyle bir hale getirdi ki!

28.04.2018 - 15:55 | Güncelleme: DHA

Oto tamircisi Özkan Uguner, 1975 model aracının arkasına aynı aracı ortadan ikiye keserek römork yaptı. Aracı görenler gözlerine inanamadı

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    Manisalı oto tamircisi Özkan Uguner, 1975 model Murat 124 marka aracını hurda halden modifiye yaparak sıfır hale getirdi. Tam bir klasik otomobil tutkunu olan tamirci, 1975 model aracının arkasına aynı model başka bir aracı ortadan ikiye keserek römork yaptı.

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    İHA'nın haberine göre arkaya yaptığı römorku da modifiye eden tamirci, çocuklarını da yanına alarak Türkiye turuna çıktı. Yollarda modifiye edilmiş klasik otomobili ve arkasında aynı model ortadan ikiye kesilmiş römorku gören vatandaşlar gözlerini bu tasarım harikası otomobilden alamıyor. 

     

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    Yağmurlu havalarda aracın içinde duran aile sıcak havalarda ise römorka binerek serin bir yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor. Klasik otomobiliyle Bursa’ya gelen Özkan Uguner, “Ben oto tamircisiyim, aynı zamanda klasik otomobil meraklısıyım. 1975 model hurda hâlindeki aracımı bakıma alarak sıfır durumu getirdim.

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    Bu araca aynı model başka bir aracı ortadan keserek römork yaptım. Bu aracı gece gündüz çalışarak 6 ayda bu hâle getirdik. 10 bin 500 lira harcadık. Bazıları 1975 model araçla bu kadar uğraşılır mı diye soruyor. Hobi başka bir şey. Bu araçla turlara katılıyorum, Türkiye’yi geziyorum. Bana bu araç satılık mı diye çok soran oluyor. Bu benim hobim, satmak istemiyorum” dedi.

     

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    33 BİN LİRAYA ALDI, 700 BİN LİRAYA SATTI! 

    ABD'de yaşayan Jessie Lipskin 1966 model GMC otobüsü eve dönüştürdü. 

     

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    Hayatında bir şeyler satın almaktan yorulup küçülmeye, daha mütavazı yaşamaya karar veren 30 yaşındaki kadın, internette eski bir otobüs gördü ve onu eve dönüştürmeye karar verdi. 

     

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    Genç kadın, 3 yılda 1966 model hurda otobüsü baştan yarattı.

     

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    Lipskin, 2015 yılında 7 bin dolar (33 bin Türk lirası civarı) karşılığında otobüs satın aldığında ehliyete sahip bile değildi. 

     

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    New York'ta bir apartman dairesinde yaşayan hayalperest kadın, ocak ayında New Jersey'deki Asbury Park'ta 400 metrelik bir otobüse tam zamanlı olarak taşındı. Yenileme projesinde üç yıl ve yaklaşık 125.000 dolar (593 bin Türk lirası) civarı harcadı.

     

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    Ancak otobüsün kendisi için büyük olduğunu söyleyen Lipskin, aracı 149.000 dolara (700 bin Türk lirası civarı) sattı.

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    Finans sektöründe çalışan genç kadın, "Annem delirdiğimi düşünüyordu. Evindeki tüm insanlara, 'Kızım yaşamak için bir otobüs satın alıyor' diyordu" sözleriyle yaptığının ailesine çılgınca geldiğini söylüyor.

     

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    Finans sektöründe çalışmaya devam eden ancak uzaktan çalışan Jessie Lipskin yurtdışında birkaç ay geçirdikten sonra daha küçük bir aracı eve dönüştürmeyi planlıyor.

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    ALDIĞINDA MOTORU BİLE YOKTU, SON HALİ ŞAŞIRTTI!

    Eski araçseverlerin bile tanımakta zorlanacağı bu araç, hurdadan daha beter bir hale gelmiş Liaz-677.

     

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    Bu araçtan bir şey olmaz dediğinizi duyar gibiyiz ancak, aracın son halini gördüğünüzde bu dediğinizden vazgeçeceksiniz.

     

     

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    İşte adım adım bir hurdanın eski efsaneye dönüşümü...

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    BİR MİNİBÜSLE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

    Her insan bir evi olsun ister ama yüksek ev fiyatları, insanlara farklı şeyler yaptırabiliyor. 

     

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    Deep Vasudeva Das adındaki bir adam da, satın aldığı eski bir minibüsü yaşam alanına çevirmeye karar verdi. 

     

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    İşini bitirdiğinde "Yaratıcılık budur" dedirtti.

     

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    Genç adam her zaman hayalini kurduğu karavan evi yaparken aşamalarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

     

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    İşte o kareler...

     

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    ESKİ AMBULANSI 11 BİN 200 LİRAYA ALDI! SON HALİ İNANILMAZ

    Ian Dow isimli bir maceraperest, 2800 dolara (11 bin 200 lira) satın aldığı hurda ambulansı inanılmaz bir karavana çevirdi. 

     

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    Eski ambulansı 6 ayda baştan yaratan Dow, karavanına "El Salvador" ismini verdi. 

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    Ian Dow, şimdilerde yakın arkadaşı olan köpeği Dino ile maceradan maceraya koşuyor.

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    Dow, araçta yatmaktan sıkılınca ambulansının üzerine kurduğu çadırda uyuyor.

     

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    Dünyayı keşfe çıkan Dow, sevdiği noktalarda karavanını kenara çekip buraların keyfini çıkarmayı da ihmal etmiyor. 

     

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    Motorsikletini de aracının arkasına bağlayan Dow, maceralarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.

     

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    DIŞI OTOBÜS, İÇİ OTEL

    Val ve Tim İsviçre'de, kayak malzemeleri satan bir dükkanda tanıştı.

     

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    Çift köpeklerini de yanlarına alarak çok küçük bir bütçeyle dünyayı dolaşmaya başladı.

     

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    Ardından seyahat ederken pansiyon işletme fikri üzerine kafa yordular.

     

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    Bu sırada okul otobüslerinin yaşanabilir mekanlar haline getirebileceğini fark ettiler ve hemen bir otobüs aramaya koyuldular.

     

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    Ancak yeterli maddi kaynakları yoktu. Bu nedenle fon kampanyası başlatıp yardım topladılar.

     

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    Daha sonra ayırdıkları bütçe ile bir okul otobüsü satın aldılar. Otobüsü hazırlarken önce içindeki her şeyi attılar, koltukları söktüler ve eski olan otobüsün paslanmış bölümlerini onardılar. Mobilyalar yaptılar ve içini döşemeye başladılar.

     

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    Okul otobüsü gerekli tadilatların ardından altı kişilik bir otel haline getirdiler

     

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    İşte sıcacık bir ortam vadeden otelin yapımından ve son halinden kareler...

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    BABA-OĞUL HURDA OTOMOBİLİ BAŞTAN YARATTI

    Otomobil lastik servisi bulunan Namık Işıklı, oğlu Lutfican Işıklı'nın çok sevdiği Murat 124 model otomobilin hurdasını 1500 liraya satın aldı.

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    DHA'nın haberine göre çekme belgeli satın alınan otomobil, çekici ile otomobil sanayisine götürüldü.

  • 112 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
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    Otomobil, birkaç ustanın elinden geçip iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar 20 bin lira harcanarak yenilendi.

     

     

  • 113 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
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    Namık Işıklı, 4 yıl süren çabalarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları orijinal parçalarla aracı ilk günkü haline getirdiklerini söyledi.

  • 114 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
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    Aracı 1974'te ilk satın aldığı otomobile benzer hale getirdiğini anlatan Namık Işıklı, "Araç benim ilk satın aldığım aracın aynısı. Bende anısı çok büyüktü. Alın terimle aldığım ilk otomobildi.

  • 115 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
    115 | 142

    Bu otomobili de oğlum kullansın diye aldım. Onun da bu tür araçlara merakı var. Birlikte orijinaline uygun şekle getirdik. Çok çaba sarf ettik. Sonunda istediğimiz gibi oldu. Bütün parçaları orijinal. Çok titiz davrandık yaparken. Araç ilk günkü gibi oldu. Oğlum da ben de zevkle biniyoruz" dedi.

     

  • 116 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
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    'EVLADIMIZ GİBİ OLDU'

    Aracı görenlerin çok mutlu olduğunu söyleyen Namık Işıklı, "Bizim yaşımızdaki insanların bu araçlarla illa bir anısı oluyor. İlk araçları oluyor. İlk bindikleri, gördükleri araç oluyor. Bizim yaşadığımız yerlerde bu araçların ayrı bir yeri var.

  • 117 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
    117 | 142

    Ben bu araca binince gençlik yıllarıma gidiyorum. O günleri hatırlıyorum. Beni mutlu ediyor. Bunu sürmek bana keyif veriyor. Bizim için bir evlat oldu bu. Evladımız gibi seviyoruz" diye konuştu.

     

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  • 119 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
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    TÜRK KAPORTA USTASI 78 MODEL KAMYONU BAŞTAN YARATTI

    Bursa'da Scania Vabis 78 model kamyon, kaporta ustası Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden hayat buldu.

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    DHA'nın haberine göre İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

  • 132 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
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    20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, "Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı. 

  • 133 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
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    Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu. Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik.

  • 134 1966 model hurda otobüsü baştan yarattılar
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    Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik" dedi.

     

     

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    Kamyonun yenilenmesinde emeği geçen boya ustası Mustafa Gölcük ise, "Boya işlemi 2 ay sürdü. 5 defa astar attık.

     

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    Tamamen el emeği bu gördüğünüz kamyon. Zaman isteyen ve zevk veren bir şey bu. Uğraşırken bizler de zevk alıyoruz, son hali de hoşumuza gitti" diye konuştu.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:00
    Türkler bu işleri yapamıyor, saçma sapan yüzlerce proje gördüm, kendilerini Einstein falan sanıyorlar proje sonrasında da , Avrupa insanının bunu hobi olarak yaptığını ve daha güzel işler çıkardıklarını hep gördük.
  • Misafir 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:22
    Romörkte insan taşınması kanunen yasaktır...
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 22:43
    Allah korusun kaza yapsa ne olacak? hiç güvenlimi diye soran yok.
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