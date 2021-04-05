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Hurdacıydı, antikacı oldu

Niğde'de 12 yıldır hurdacılık yapan 42 yaşındaki Emre Sabanlı, biriktirdiği antika malzemelerle iş yeri kurdu. Hobisinin tutkuya dönüşmesi nedeniyle köstekli saat biriktiren Sabanlı'nın koleksiyonunda 50 ve 100 yıllık saatler bulunuyor

Hurdacıydı, antikacı oldu! Koleksiyonunda yok yok
DHA

Niğde'de 12 yıldır hurdacılık yapan 42 yaşındaki elektrik-elektronikçi Emre Sabanlı, aynı zamanda hobi olarak antika değeri taşıyan eşyaları biriktirip dönüştürmeye başladı.

DHA'nın haberine göre hobisi zamanla tutkuya dönüşen Sabanlı, köstekli saatlere yöneldi. Topladığı eşyaları artık eve sığdıramayan Sabanlı, bir dükkan açarak bu eşyaları hem sergilemeye hem de ticaretini yapmaya karar verdi.

Dükkanında Osmanlı döneminden kalma saatlerin bulunduğunu belirten Sabanlı, "Hurdadan çıkan antika değerindeki malzemeleri alıp, biriktirmeye başladım. Antika malzemeler evimde çok yer tutmaya başlayınca bir dükkan açmaya karar verdim ve açtım. Gördüğüm antikaların hurdalarla satılması içime sinmedi. Evimde biriktirdiğim eşyaları açtığım antika dükkanımın vitrinimde sergiliyorum" dedi.

'ANTİKA MERAKLILARININ UĞRAK YERİ'

Dükkanının antika meraklılarının uğrak yeri olduğunu dile getiren Sabanlı, şöyle devam etti: "Radyoya, saate, televizyona, silaha, bıçağa, kamaya, tüfeğe, herkesin ayrı bir ilgisi var. Ben de en çok köstekli saati seviyorum ve dükkanımda ağırlıklı olarak bunlar bulunuyor. Saatlerin yaşları 50 ile 100 arasında değişiyor. En çok talep saate var. Bu işin meraklıları geliyorlar ve alıyorlar. Bu saatlere olan sevgim dedemden geliyor. Dedem, eskiden saat tamirciliği yapardı. Ben de yanına gider ve onu saat tamir ederken seyrederdim. O zamanlar saatleri çok severdim. Çocuklukta başlayan sevgim, yaşım ilerledikçe arttı" dedi.

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