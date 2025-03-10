Hurma kutusuna gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de hurma kutusuna gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince başka ilden Kayseriye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada valizde bulunan hurma dolu kutunun içine gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.B, R.Ç, Y.T, E.Ç. ile L.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.