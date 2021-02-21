"Burada şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzaklaşıyorsunuz. Hürmetçi Sazlığı müthiş bir alan, 5 bine yakın manda ve 500'e yakın at mevcut. Bununla beraber Sultan Sazlığı'na gelen göçmen kuşlarla birlikte tam bir doğa harikası. Pandemi ile beraber insanlar kendilerini doğaya, doğa turizmine ve sosyal mesafenin olduğu yerlere yöneltti. Bu anlamda Hürmetçi Sazlığı insanlar için bir kaçış noktası oldu. Hürmetçi Sazlığı pandemi sürecinde ziyaretçi akımına sahip. Sosyal mesafenin kendiliğinden oluştuğu, insanların rahatça nefes alabildiği bir yer."