        Hüseyin Eroğlu: İkinci yarıya kötü başladık

        Hüseyin Eroğlu: İkinci yarıya kötü başladık

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Konyaspor müsabakasının ardından, "İkinci yarıya kötü başladık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 20:52 Güncelleme: 26.10.2025 - 20:52
        "İkinci yarıya kötü başladık"
        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

        "İKİNCİ YARIYA KÖTÜ BAŞLADIK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hüseyin Eroğlu, "Taraftarımıza galibiyet armağanı hediye etmek istiyorduk, olmadı. Maçın ilk yeri aslında bölüm bölüm çok pozisyon vermesek de bizim duran topla girdiğimiz pozisyon vardı bir tane çizgiden çıkan. Attığımız gol vardı. Golden sonra aslında biraz daha sakin kalabilirsek, oyunu kontrol edebilseydik, topun bizde kaldığı bölümde daha başarılı olacağımızı düşündük. En azından son bölümde gol yemeden tamamlayabilirdik. O ilk yarı golü ister istemez bizi biraz daha olumsuz etkilerken rakibi de olumlu etkiledi. Yemememiz gereken bir goldü. Son bölümdeki dakikada maçı orada bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarının başında oyuncularımla yaptığım konuşmalarla coşkuyu artırmamız gerekirdi. Ama bir türlü ikinci yarının başında oyuna giremedik. İkici yarıya kötü başladık. Kalemizde golü gördük" diye konuştu.

