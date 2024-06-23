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        Haberler Dünya Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk | Dış Haberler

        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk

        Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 00:23 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:23
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        Husiler, ABD'nin uçak gemisini vurdu
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        Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, mazlum Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 2 "askeri operasyon" düzenlediklerini belirtti.

        Seri, ilk "operasyonda" Umman Denizi'nde "Transworld navigator" isimli bir geminin balistik füzelerle tam isabet hedef alındığını kaydetti.

        Seri, söz konusu geminin maliki olan şirketin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.

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        Husilerin sözcüsü Seri, Kızıldeniz'de de ABD uçak gemisi Eisenhower'ın balistik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını dile getirdi.

        Gazze'deki savaş son bulana ve abluka kalkıncaya kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini kaydeden Seri, ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düşman yabancı savaş gemilerini hedef almaktan da çekinmeyeceklerini sözlerine ekledi.

        Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, batıdaki Hudeyde vilayetine 4 hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.

        EISENHOWER BÖLGEDEN AYRILDI

        Husilerin hedef alındığını duyurduğu "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisinin görev bölgesinden ayrılarak ABD'ye dönüş yoluna geçtiğini bildirildi.

        "USS Dwight D. Eisenhower"ın ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) görev bölgesinden ayrıldığını aktaran Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, uçak gemisinin konuşlandığı dönemde Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçiş yapan gemileri Husilerin saldırılarından koruduğunu belirtti.

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        "USS Dwight D. Eisenhower"ın yerini "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi vurucu grubunun alacağını ifade eden Ryder, "ABD, Hint-Pasifik bölgesinde mevcudiyetini muhafaza ederek barış, istikrar ve müttefiklerle birlikte yürütülen caydırıcı faaliyetleri desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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