Husumetlilerin kavgasında hastane savaş alanına döndü!

Şanlıurfa'da, hastanede husumetli 2 grup arasında çıkan, serum takılan demir çubukların da kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ AYIRDI
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı.
Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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