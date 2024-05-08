Survivor'da eleme düellosu için bekleyiş sona erdi. Eleme gecesinde, eleme potasında yer alan haftanın eleme adayları, adada kalma mücadelesi verdi. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden isim ise Survivor'da elenen son yarışmacı oldu. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs 2024 Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı?" İşte 8 Mayıs 2024 Survivor'da elenen son yarışmacı...