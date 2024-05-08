Survivor'da kim elendi? 8 Mayıs Survivor All Star kim gitti?
Survivor All Star'da, eleme düellosu geri sayım sona erdi. Eleme potasında yer alan, Yunus Emre, Batuhan, Sercan ve Furkan eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme gecesinde, bir yarışmacı bu akşam Survivor hayallerine veda etti. İşte 8 Mayıs 2024 Perşembe Survivor kim elendi sorusunun yanıtı...
Survivor'da eleme düellosu için bekleyiş sona erdi. Eleme gecesinde, eleme potasında yer alan haftanın eleme adayları, adada kalma mücadelesi verdi. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden isim ise Survivor'da elenen son yarışmacı oldu. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs 2024 Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı?" İşte 8 Mayıs 2024 Survivor'da elenen son yarışmacı...
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
YUNUS EMRE
BATUHAN
SERCAN
FURKAN
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 8 MAYIS 2024?
Survivor'da eleme düellosu finalinde Yunus Emre ve Furkan karşı karşıya geldi. Final düellosunda Yunus Emre Furkan'ı 5-1'lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Furkan ise bu hafta elenen yarışmacı oldu.
SURVİVOR'DA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ!
Survivor'da kural değişikliğine gidildi. Acun Ilıcalı yapılan son ada konseyinde kural değişikliğini açıkladı. Buna göre konseyde belirlenecek 3 eleme adayı ardından 4. eleme adayı haftanın performans tablosunda en altta yer alan isim olacak.
Acun Ilıcalı, takım değişikliklerinin her hafta olacağını açıkladı:
"Öncelikle ilk gün tek başınıza parkurda koşacaksınız. O gün en iyi performansı sağlayan 2 yarışmacı kaptan olacak. Tek tek arkadaşlarını seçecek. Kırmızı ve mavi takım bir sonraki elemeye kadar aynı şekilde kalacak. Takım döneminin kısmen sonuna geldik."
Öte yandan artık düellolarda kadın erkek ayrımı olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "Hızlandırılmış elemeler bu hafta itibarıyla başlıyor" ifadelerini kullandı.
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
Avatar Atakan