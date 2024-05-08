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        Haberler Gündem Twitter'ın (X) yapay zekası Grok nedir, nasıl kullanılır, Türkiye'de kullanılmaya başladı mı? Grok nasıl çalışıyor?

        Twitter'ın (X) yapay zekası Grok nedir, nasıl kullanılır? Grok nasıl çalışıyor?

        Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, Türkiye'de kullanıcıların erişimine açıldı. Twitter/X'in yapay zekası Grok'un kendine has bazı özelliklere ve geliştiriciler tarafından belirlenmiş olan hedeflere sahip olması merak uyandırıyor. Peki Grok nedir, nasıl kullanılır? Grok nasıl çalışıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:52
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        Şu sıralar yapay zeka teknolojisi denilince akla ilk gelenlerden birisi Grok oluyor. Yapay zeka Grok’u kullanmak isteyenler için Grok, bugün Türkiye'deki "Premium" ve "Premium+" paketini alan Twitter abonelerinin kullanımına açıldı. İşte, xAI tarafından geliştirilen Grok hakkında merak edilenler…

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        TWİTTER'IN (X) YAPAY ZEKASI GROK NEDİR?

        Grok (xAI), Elon Musk'ın yönlendirdiği bir girişim olan xAI tarafından geliştirilen ve büyük dil modellerine (LLM'ler) dayanan konuşmaya dayalı bir yapay zeka sohbet robotudur.

        GROK NASIL KULLANILIR?

        Elon Musk’ın yapay zeka sohbet asistanı şu an için kısıtlı kullanıcıya hizmet veriyor.

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        Grok’un sitesine girdiğinizde sağ tarafta oturum açmanız için bir buton olduğunu göreceksiniz. Bu butona tıkladığınızda X hesabınıza giriş yapmanız isteniyor. Eğer aynı cihazda daha önce X’te oturum açtıysanız otomatik olarak yapay zekâ sistemine de giriş yapmanız sağlanıyor. Bu adımları izleyerek uygulama için ‘erken erişim programı’na başvuruda bulunmuş oluyorsunuz. Ardından karşınıza bir uyarı çıkıyor.

        Bu uyarıda söz konusu programın sadece doğrulanmış kullanıcılar tarafından kullanılabileceği belirtiliyor. Yani öncelikle X Premium’a ücretli abone olmalısınız. Sonrasında Grok'u deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

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