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        Haberler Televizyon Nalan filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Nalan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Nalan filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Nalan filminin konusu nedir?

        Nalan filmi 8 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Mutlu'nun üstlendiği Nalan filmi, 2022 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Nalan filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Nalan filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 18:41 Güncelleme: 08.05.2024 - 19:01
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        Nalan filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrolleri Açelya Topaloğlu, Sergen Deveci ve Berna Koraltürk'ün paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Nalan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nalan filmi ne zaman çekildi?" İşte Nalan filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

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        NALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Nalan Kazak, sabah programlarının rekortmen sunucusudur. Ancak yaşadığı bir kaza onun programını bırakmasına neden olur. Aradan geçen 2 yılın ardından Nalan, yeniden sabah programlarına başlamaya karar verir. İlk programında Nalan’ın eski sevgilisi rapçi Talat da vardır. Program başladıktan bir süre sonra Nalan'da bir tuhaflık hissedilir. Nalan, kendisine sorulan tüm sorulara düşündüğünün tam tersi cevaplar verir. Yaşanan bu kriz sonucu kanaldan kovulan Nalan, halktan da tepki alır. İçine düştüğü bu tuhaf durumdan kurtulmak isteyen Nalan, çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duyar.

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        NALAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Açelya Topaloğlu

        Sergen Deveci

        Berna Koraltürk

        Bülent Alkış

        Bahtiyar Engin

        Birsen Dürülü

        Hünkar Nihal Konar

        Taha Ünal

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