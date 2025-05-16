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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Huzur İstanbul" denetimlerinde 1039 gözaltı | Son dakika haberleri

        "Huzur İstanbul" denetimlerinde 1039 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında,1039 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:13
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        "Huzur İstanbul" denetimlerinde 1039 gözaltı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen kent genelinde 15 Mayıs'ta iki aşamalı yapılan "Huzur İstanbul" uygulamasının ilk etabında, 20.00-22.00 saatlerinde 215 sabit noktada, 1395 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube Botu desteğiyle sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.

        İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1268 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimler sonucunda il genelinde toplam 329 bin 809 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması gerçekleştirildi. Bu sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 579 kişiyle birlikte toplam 1039 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 1858 gram uyuşturucu madde, 205 uyuşturucu hap ve 121 gram kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 790 liraya da el konulurken, yabancı uyruklu bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        Uygulama kapsamında 232 umuma açık iş yeri denetlenirken, 3 işyeri hakkında idari işlem uygulandı. Trafik kontrollerinde ise 41 bin 819 araç ve 2 bin 759 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde 3011 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılarak toplamda 943 bin 296 lira trafik cezası kesildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamaların sürdürüleceğini bildirdi.

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